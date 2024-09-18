Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Там ссылаются на утечку документов, описывающих масштабные информационные операции России с использованием социальных сетей.

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Россия распространяет пропагандистские кампании

Компания Meta, которая владеет платформами Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября ввела запрет на деятельность российского государственного СМИ Russia Today (RT) и связанных с ним организаций, ссылаясь на их участие в "иностранном вмешательстве".

Ранее, 13 сентября, Госдепартамент США объявил о введении санкций против юридических и физических лиц, связанных с RT, обвинив их в участии в информационных операциях, скрытого действия и военных закупках для Кремля, направленных против стран Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

Справка. Российская сеть Russia Today (RT) находится под санкциями в Европейском Союзе и Соединенных Штатах из-за своей пропагандистской деятельности и поддержки войны. Однако RT пытается избежать ограничений и продолжать распространять дезинформацию по всему миру.

В отчете говорится о том, что проект расследований "Схемы" Радио Свобода изучил тысячи документов, которые ранее вышли немецкими и эстонскими СМИ. Эти материалы содержат информацию о деятельности российской компании "Агентство социального проектирования" (SDA), которую Министерство юстиции США недавно признало частью масштабных операций Кремля, направленных на осуществление и продвижение программы злонамеренного влияния под названием "Двойник".

Согласно информации проекта "Схемы", Агентство распространяло поддельные официальные документы, включая фальсифицированные приказы Министерства обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. Эти документы использовались для "дискредитации военно-политического руководства Украины и деморализации Вооруженных Сил Украины".

Кроме того, SDA создавало фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, поддельные новости якобы от европейских СМИ, и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.

По оценкам ISW, Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и вмешиваться в выборы, а также в мероприятия по дестабилизации и схемы уклонения от санкций,

– говорится в отчете.

Напомним, что российская пропаганда постоянно прибегает к фейковым историям, пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы Украины. Очередное этому подтверждение – постановочное видео с "жестокими карателями" из ВСУ.