В сети появилось очередное "шедевральное" видео от российских пропагандистов, где "украинские военные" якобы приносят гуманитарную помощь россиянке. Женщина отказывается от помощи, обвиняя их в преступлениях против мирных жителей, – информирует 24 Канал.

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Пропагандистский провал

По сценарию, прописанным Кремлем, актриса в роли местной жительницы Курщины отвергает помощь от "украинских карателей", обвиняя их в массовых расстрелах.

Однако игра женщины была настолько искусственной, что пользователи сети не замедлили высмеять этот неудачный пропагандистский трюк.

Какие вы освободители? Пол села расстреляли. Не нужно мне от вас ничего, св**ота. Идите вон. Уходите. Я уже столько насмотрелась,

– говорит женщина на видео.

Ролик быстро приобрел популярность в сети, но не из-за убедительности изображения событий, а из-за его абсурдности и низкого качества актерской игры.

Этот инцидент стал очередным доказательством того, как российские пропагандисты пытаются манипулировать, прибегая к позорным методам дезинформации.

Российский фейк, который стал популярным из-за "чрезвычайной" актерской игры: смотрите видео

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Добавим, что украинская операция в Курской области России началась более месяца назад. По словам президента Владимира Зеленского, благодаря ей удалось предотвратить российское наступление на Сумскую область.