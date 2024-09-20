Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, прокоментувавши припущення, що вибухи в Торопці могли спричинити і західні ракети.

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Що прилетіло по складу з боєприпасами

Як наголосив Шарп, свого часу Україні таємно передали касетний варіант ATACMS на 165 кілометрів. Тому вдалося надзвичайно ефективно вдарити по аеродромах в Бердянську та у Луганській області. Але навряд чи тут сталася схожа історія.

Якби було відомо, що з першим ударом вдалося знищити бетонні укриття, тоді можна було б говорити про ракети. Але насправді це складно буде дізнатися після таких детонацій.

Багато боєприпасів на цьому складі перебували в примітивних укриттях або взагалі ззовні. Тоді для вибухів достатньо навіть незначного боєприпасу, який запустить ланцюгову реакцію.

Припущу, що почалося все з ураження слабо укріплених ангарів. Це найбільш раціональна версія. Міг прилетіти і звичайний безпілотник, які часто по Росії запускають. Там 10 – 20 кілограмів вибухівки. Влучання в сховище. І до побачення,

– підкреслив Шарп.

Зверніть увагу! За даними джерел, на складах в Торопці зберігали ракети "Іскандер", "Точка-У", артилерійські боєприпаси тощо.