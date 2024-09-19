Про це стало відомо з супутникових знімків, які отримали журналісти проєкту "Схеми". На цьому складі у Торопці зберігалися ракети типу "Іскандер" і "Точка-У".

До теми Знищення складу у Торопці: як вплине на ракетні удари по Україні та ситуацію на фронті

Який вигляд має місце ураження у Торопці

На знімках з супутника Planet Labs, які показали журналісти, видні наслідки пожежі, що тривала ще 19 вересня станом на 15:30 за київським часом.

Наслідки атаки по складах боєприпасів у Торопці / Відео "Радіо Свободи"

Також на кадрах можна побачити вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.

Який вигляд має склад у Тверській області Росії після обстрілу / Відео "Радіо Свободи"

Журналісти підкреслили, що це результат атаки українських безпілотників на склад Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Він розташований на території військової частини №11777 у місті Торопець Тверської області.

Склади Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії горить / Відео "Радіо Свободи"

У телеграм-каналі "Кримський вітер" наголосили, що, попередньо, на складах зберігалося до 30 тисяч тонн різного бойового комплекту, зокрема "Іскандери", "Точки-У", КАБи, "Гради", 82 міліметрові міни тощо.

Вибух у Торопці мав сейсмічний слід, який був зареєстрований як землетрус магнітудою майже 3 бали,

– писала моніторингова команда каналу.

Наслідки займання у Торопці після атаки: дивіться відео

Журналісти Defense Express також помітили, що саме у рядах нових укриттів, які за деклараціями ворога відповідали всім найсуворішим вимогам, видно величезні вирви. Водночас постраждали і стара частина складу, яка була більш просто захищена.

Постраждали нова і стара частина складів у Торопці / Фото Defense Express

До слова, джерела 24 Каналу повідомляли, що СБУ разом із Силами оборони були причетні до атаки на склади у Торопці. Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація.