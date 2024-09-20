Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, прокомментировав предположение, что взрывы в Торопце могли случиться и через западные ракеты.

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Что прилетело по складу с боеприпасами

Как отметил Шарп, в свое время Украине тайно передали кассетный вариант ATACMS на 165 километров. Поэтому удалось чрезвычайно эффективно ударить по аэродромам в Бердянске и в Луганской области. Но вряд ли тут случилась похожая история.

Если бы было известно, что с первым ударом удалось уничтожить бетонные укрытия, тогда можно было бы говорить о ракетах. Но на самом деле это сложно будет узнать после таких детонаций.

Многие боеприпасы на этом складе находились в примитивных укрытиях или вообще снаружи. Тогда для взрывов достаточно даже незначительного боеприпаса, который запустит цепную реакцию.

Предположу, что началось все с поражения слабо укрепленных ангаров. Это наиболее рациональная версия. Мог прилететь и обычный беспилотник, которые часто по России запускают. Там 10 – 20 килограммов взрывчатки. Попадание в хранилище. И до свидания,

– подчеркнул Шарп.

Обратите внимание! По данным источников, на складах в Торопце хранили ракеты "Искандер", "Точка-У", артиллерийские боеприпасы и т.п.