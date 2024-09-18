Дроны фиксировали и в других областях России, "пе-ве-о" пыталась их сбивать, но на местах также вспыхнули пожары. Все, что известно о ночных взрывах на территории страны-агрессора – передает 24 Канал.
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В Тверской области – минус склад с боеприпасами и ракетами
Самые масштабные последствия успешной работы дронов – в Тверской области. Так, беспилотники атаковали склад с боеприпасами и военную часть в городе Торопец.
Взрывы были настолько мощными, что в городе и Торопецкой общине объявили эвакуацию. Более того, детонация боеприпасов была настолько сильной, что вероятно, спровоцировала землетрясение. В частности, VolcanoDiscovery зафиксировал сейсмическую активность магнитудой 2,8.
Взрывы на складах в Торопце: смотрите видео
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко, на большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN23.
В то же время источники 24 Канала в спецслужбах, сообщили, что на складах в Тверской области хранились ракеты к комплексу "Точка-У", управляемые авиабомбы, а также артиллерийские снаряды.
Склады под Торопцом в Тверской области / Скриншот
Хотя российские власти традиционно заявляли, что, мол, все дроны сбили. Однако масштабный пожар бушует до сих пор, детонация продолжается, а дым видно даже из космоса. Сейчас огонь охватил около 6 километров.
Пожар на складах в Торопце: смотрите видео
Дым от пожара на складах: смотрите видео
За атакой на склад боеприпасов в Тверской области стоят СБУ, ГУР и ССО, которые провели успешную операцию. Как сообщили источники, склад в Торопце атаковали более 100 беспилотников. К слову, от украинской границы до Торопца – более 480 километров. Что самое интересное, в отчете российское минобороны не отчитывалось о сбитых дронах в Тверской области. Получается, местные власти врали о работе "пе-ве-о", а все дроны – достигли своих целей.
Пост губернатора Тверской области / Скриншот
В минобороны России даже не упоминали о Тверской области / Скриншот
Сейчас в Торопецкой общине объявили эвакуацию. Местные власти утверждают, мол, ситуация "под контролем", однако детонация происходит до сих пор.
В Ярославле сгорел склад с горюче-смазочными материалами
Взрывная ночь была не только для жителей Тверской области, но и в соседней Ярославской. Так, в городе Ярославль ночью 18 сентября также был пожар, хотя о взрывах в сети не сообщали.
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами: смотрите видео
В росСМИ сообщили, что после взрывов произошел пожар по адресу улица Механизаторов, 16-А. Интересно, что местные власти никак не комментировали события, не заявляли об атаке дронов, и в минобороны страны-агрессора также не отчитывались о сбитых целях в Ярославской области.
Пожар в Ярославле – больше в галерее
Неспокойно было и в других регионах России
В общем, российское минобороны отчиталось о "сбитых" дронах в 5 областях. Так, оккупанты заявили, что якобы уничтожили 54 беспилотника в:
- Курской области – 27 БПЛА,
- Брянской области – 16 БПЛА,
- Смоленской области – 7 БПЛА,
- Белгородской области – 3 БПЛА,
- Орловской области – 1 БПЛА.
Впрочем, работа российской "пе-ве-о", как всегда, "впечатляет". К примеру, в Смоленской области сбитый беспилотник упал на дорогу вблизи поселка Ельня, из-за чего остановилось движение.
Сбитый дрон на дороге в Смоленской области: смотрите видео
О разрушениях или пострадавших в этих областях не сообщали. Интересно, что ночью взрывы раздавались и в Тульской области, но о ней, как и о Тверской, в своем отчете минобороны "забыло".