Сначала сообщали, что удару снова подвергся Торопец. Однако впоследствии стало известным, что беспилотники атаковали арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в поселке Октябрьское, передает российский оппозиционный телеграм-канал Astra.

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После атаки дронов начался пожар

Вполне вероятно, что вражеский склад начал детонировать. Ведь пожар видели даже жители Торопца.

Тем временем губернатор Тверской области Игорь Руденя традиционно заявил об отражении атаки дронов. Правда, добавил, что на место удара выехали экстренные службы и представители власти.

Последствия удара дронами по Тверской области