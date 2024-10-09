Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що справді відбулось ураження найближчого до лінії фронту 67 арсеналу ракетно-артилерійського управління Росії.

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Андрій Коваленко підтвердив, що склад розташований всього за 114 кілометрів від кордону з Україною.

Що зберігали росіяни під Карачевим

На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також керовані авіаційні бомби,

– розповів Андрій Коваленко.

За його словами, боєприпаси справді росіяни частково зберігали просто неба.

У мережі показали відео детонації боєприпасів

До речі, офіційно росіяни не підтверджували атаку по складах. Тільки традиційно губернатор Брянської області Богомаз писав про "роботу ППО" та "збиття" 12 дронів. Хоча місцеві мешканці вночі писали, що чують детонацію боєприпасів та публікували відео.

Як у росіян детонує склад боєприпасів у Брянській області: дивіться відео

До речі, вороги розмістили арсенал впритул до міста Карачев, де проживають орієнтовно 20 тисяч росіян.

Ба більше, станом на 2021 рік частина боєприпасів таки зберігалась на складі просто неба.