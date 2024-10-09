Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что действительно состоялось поражение ближайшего к линии фронта 67 арсенала ракетно-артиллерийского управления России.

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Андрей Коваленко подтвердил, что склад расположен всего в 114 километрах от границы с Украиной.

Что хранили россияне под Карачевым

На складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также управляемые авиационные бомбы,

– рассказал Андрей Коваленко.

По его словам, боеприпасы действительно россияне частично хранили под открытым небом.

В сети показали видео детонации боеприпасов

Кстати, официально россияне не подтверждали атаку по складам. Только традиционно губернатор Брянской области Богомаз писал о "работе ПВО" и "сбитии" 12 дронов. Хотя местные жители ночью писали, что слышат детонацию боеприпасов и публиковали видео.

Как у россиян детонирует склад боеприпасов в Брянской области: смотрите видео

Кстати, враги разместили арсенал вплотную к городу Карачев, где проживают ориентировочно 20 тысяч россиян.

Более того, по состоянию на 2021 год часть боеприпасов таки хранилась на складе под открытым небом.