О том, что ракеты устроили "фейерверк" на Брянщине информирует 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. В соцсетях оккупантов даже обнародовали видео, где якобы видно прилет и то, как вспыхнул пожар.

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Взрыв слышали в Карачеве

Наиболее мощный взрыв слышали в городе Карачев. Более того, за одним взрывом последовали и другие. Также местные жители могут наблюдать за большим огненным заревом.

Отметим, что вероятно, говорится об арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления вражеского минобороны. На него уже наведывался "хлопок" 5 октября. Тогда блестяще сработали подразделения Сил беспилотных систем и другие составляющие Сил обороны.



По предварительным данным, тогда в арсенале хранили управляемые авиационные бомбы, которыми Россия терроризирует украинские города. Также в воздух взлетели боеприпасы, которые оккупантам передала Северная Корея.



Смотрите на карте, где расположен город Карачев: