Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. К слову, "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники также утверждает, что удар по арсеналу в Брянской области нанесли именно американскими ракетами.

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Россияне жалуются на атаку ATACMS

Российское минобороны заявило, что военный объект на территории Брянской области якобы поразили американскими ракетами ATACMS. Оккупанты утверждают, что якобы "сбили 5 ракет", а одну – "повредили".

Россияне также жалуются, что фрагменты "поврежденной ракеты ATACMS" упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области. Впрочем, традиционно в сети утверждают, что жертв и разрушений нет, но признали, что возник пожар.