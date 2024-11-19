Ночью 19 ноября Силы обороны атаковали арсенал в Брянской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Зафиксировано 12 вторичных взрывов

В ночь на 19 ноября 2024 года подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области.

По состоянию на 02.30 этой ночью зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии России против Украины будет продолжаться.