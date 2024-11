Цього вкрай важливого рішення Київ особливо потребував на тлі залучення північнокорейських сил у війні на боці Росії, Володимир Зеленський місяцями звертався із проханням до партнерів. Усе, що відомо про дозвіл Білого дому та які події цьому передували – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Україна зможе бити ракетами ATACMS по Росії: що відомо про цей вид зброї

Київ отримав дозвіл на використання ATACMS для ударів по Росії

Видання The New York Times з посиланням на посадовців в американському уряді повідало у неділю, 17 листопада, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Незадовго після цього про це написали CNN та Reuters. Україна місяцями просила дозволу на удари західною зброєю вглиб Росії, однак низка західних лідерів та критиків такого кроку бачили в цьому загрозу ескалації війни.

Втім, були й ті, хто виступав за відповідний дозвіл. Так, минулого тижня західна преса повідомляла, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон намагаються переконати Байдена дозволити Україні удари по цілях вглиб Росії.

І ось довгоочікуваний дозвіл Вашингтону вдалося отримати. За словами співрозмовників Axios, про це Києву повідомили ще три дні тому. Вочевидь вже найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари ATACMS, проте поки подробиці операції не розголошують з міркувань безпеки.

Що змусило США змінити позицію

Раніше США дозволили Україні використовувати HIMARS для ударів по території Росії поблизу кордону на тлі початку фактично нового наступу через кордон у напрямку Харкова. Аби запобігти цьому, Білий дім вжив відповідних заходів.

Як і у ситуації з HIMARS, Вашингтон мав чітку причину для такого рішення. Так, у США пояснюють це залученням північнокорейських військових у війну, які прибули у межах вкрай небезпечної співпраці між Москвою та Пхеньяном. Особливо ситуація загострилася після даних про збільшення їхньої кількості.

Так, Bloomberg з посиланням на джерела писало, що КНДР може відправити ще 100 тисяч військових до Росії. Журналісти заявили, що ця підтримка є черговим кроком на тлі розвитку партнерства між президентом Росії Владіміром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Тож, за словами американських чиновників, радше за все вищезгаданий тип зброї спершу застосують проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії. Однак американський лідер може дати дозвіл і на розширення допустимої зони ураження.

Чи є можливість застосовувати ракети не лише по Курській області

Як пише західна преса, президент США погодив використання Україною ракет великої дальності тільки для обстрілу російських і північнокорейських сил у Курській області, адже Байден сподівається, що наступ росіян на цій ділянці зазнає невдачі.

Водночас експерт з аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies (FDD) Джон Харді вважає, що дозвіл не повинен обмежуватися Курською областю. Крім того, посилаючись на власні джерела, The Washighton Post пише, що дозвіл пізніше може розширитися на всю російську територію.

На думку Майкла Кофмана, з Фонду Карнегі за міжнародний мир, дозвіл може бути корисним в оперативному плані, дозволяючи краще захищати та утримувати оборону у Курській області. Таким чином вона зможе компенсувати вигоду, яку отримує Росія від використання північнокорейських сил там.

Як відреагували на це рішення у штабі Трампа

Поки невідомо, чи Трамп скасує рішення Байдена, коли вступить на посаду, оскільки дозволу намагалися досягти саме до його інавгурації 20 січня 2025 року. Усе через побоювання на тлі його гучних заяв про нібито й так великі масштаби фінансової й військової допомоги США Україні та можливе скорочення.

Своєю чергою у команді республіканця відмовилися казати журналістам, чи погоджував Байден це рішення зі своїм наступником. Однак один із представників припустив, що Трамп може переглянути останні дії Байдена, коли він вступить на посаду, що не дивно, адже про подібні заходи вже повідомляли.

Росія пригрозила світовою війною через дозвіл США

У Раді Федерації Росії сказали, що таке рішення веде до початку великої світової війни. Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Москва відповість "негайно" на нібито "безпрецедентний крок" Вашингтона з цього приводу.

Водночас речниця ворожого МЗС Марія Захарова заявила, що російський диктатор Владімір Путін уже висловлювався на цю тему. І дійсно, у вересні він погрожував, що відповідний дозвіл сприймуть у Росії як "пряму участь" НАТО у війні, і внаслідок чого Москва ухвалюватиме "відповідні рішення.

Як коментує нові можливості українська влада

У вечірньому зверненні від 17 листопада Володимир Зеленський прокоментував вищезгадану інформацію, зауваживши наступне: "Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково".

Водночас на це відреагувала й очільниця партії "Слуга народу" наголосивши, що це рішення може істотно змінити динаміку війни, посилюючи тиск на російські сили та послаблюючи їхню здатність до подальшої агресії через загрозу, яка може зачепити вже й безпосередньо російську територію.

Були повідомлення й про дозвіл на використання Storm Shadow

Le Figaro повідомляло, що Британія та Франція дозволили Україні завдавати удари вглиб російської території за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, коли адміністрація Байдена зняла заборону на удари по Росії ракетами ATACMS дальнього радіуса дії. Втім, наразі видання прибрало цю інформацію і пише лише про рішення Сполучених Штатів.



Першочерговий варіант публікації Le Figaro / Скриншот 24 Каналу

Жодної чіткої згадки у відредагованому варіанті про дозволи з боку Лондона та Парижа вже немає: "У канцеляріях уже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року".

Своє чергою в уряді Великої Британії заявляють про повну підтримку України, але, як пише Sky News, утримуються від коментарів щодо дозволу на удари ракетами Storm Shadow по Росії. Так, міністрка освіти Бріджіт Філліпсон каже, що Лондон не планує "наслідувати приклад США".