Відповідаючи на ці нападки, керівництво «Азову» наголошує, що честь та репутація бригади залишаться незаплямованими, через її славетну історію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Прокопенка у Facebook.

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Що кажуть у "Азові" про звинувачення у корупції

Звинувачення базуються на вигадках людей, близьких до проросійських сил, зазначає "Редіс".

У мене була можливість відповісти оперативніше, паузу зробив навмисно, щоб провести невелике дослідження. Можу сказати наступне: суспільство настільки отруєне корупційними скандалами держслужбовців, що ведеться на принизливі інтриги дешевого провокатора,

– написав Прокопенко.

За його словами, суспільство розділилося на тих, хто шукає корупцію та правду в словах наклепу та тих, хто хвилюється за безпеку сімей офіцерів бойової бригади та мають намір допомогти, притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності.

У відповідь на наклепи бригада готова прийняти журналістів, які можуть перевірити процеси забезпечення підрозділу зсередини. Можна зробити офіційний запит на військову частину.

Також фонди "Азову" відкриті для аудитів, які підтвердять прозорість використання зібраних коштів.

Проєкт забезпечення житлом для захисників Маріуполя "Серце Азовсталі" продовжується завдяки меценатам. Держава поки не створила подібної ініціативи. Житло отримують ті, хто втратив усе через війну або зазнав важких поранень, був у полоні, воював з окупантами.

Шість квартир, які отримали заступники Прокопенка, не входять до програми житлового забезпечення, заявив він. Це особиста ініціатива мецената.

Він наголосив, що будь-які прояви корупції серед його заступників будуть негайно розслідувані, а винні понесуть відповідальність. Він також наголосив, що більше не буде реагувати на такі речі в публічній площині, підкресливши свої "залізобетонні принципи".

У чому звинувачують "Азов"

Ексдепутат Верховної Ради Ігор Мосійчук розповів, що "Азов", мовляв, купує елітні квартири у Києві на кошти пожертв українців. Це спростував портал SPRAVDI Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Він заявляв, що у кількох заступників командира полку "Азов" Прокопенка зʼявились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва – "Новопечерських Липках". Середня вартість кожної квартири, за його словами, близько 20 мільйонів гривень.

Цю заяву швидко підхопили російські ЗМІ, звинувативши у корупції один з найуспішніших підрозділів Сил оборони. Кампанія має на меті дискредитацію "Азову" та деморалізацію українців.