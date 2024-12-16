Отвечая на эти нападки, руководство "Азова" отмечает, что честь и репутация бригады останутся незапятнанными, из-за её славной истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Прокопенко в Facebook.

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Что говорят в "Азове" об обвинениях в коррупции

Обвинения базируются на выдумках людей, близких к пророссийским силам, отмечает "Редис".

У меня была возможность ответить оперативнее, паузу сделал намеренно, чтобы провести небольшое исследование. Могу сказать следующее: общество настолько отравлено коррупционными скандалами госслужащих, что ведется на унизительные интриги дешевого провокатора,

– написал Прокопенко.

По его словам, общество разделилось на тех, кто ищет коррупцию и правду в словах клеветы и тех, кто волнуется за безопасность семей офицеров боевой бригады и намерены помочь, привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.

В ответ на клевету бригада готова принять журналистов, которые могут проверить процессы обеспечения подразделения изнутри. Можно сделать официальный запрос на воинскую часть.

Также фонды "Азова" открыты для аудитов, которые подтвердят прозрачность использования собранных средств.

Проект обеспечения жильем для защитников Мариуполя "Сердце Азовстали" продолжается благодаря меценатам. Государство пока не создало подобной инициативы. Жилье получают те, кто потерял все из-за войны или получил тяжелые ранения, был в плену, воевал с оккупантами.

Шесть квартир, которые получили заместители Прокопенко, не входят в программу жилищного обеспечения, заявил он. Это личная инициатива мецената.

Он отметил, что любые проявления коррупции среди его заместителей будут немедленно расследованы, а виновные понесут ответственность. Он также отметил, что больше не будет реагировать на такие вещи в публичной плоскости, подчеркнув свои "железобетонные принципы".

В чем обвиняют "Азов"

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук рассказал, что "Азов", мол, покупает элитные квартиры в Киеве на средства пожертвований украинцев. Это опроверг портал SPRAVDI Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Он заявлял, что у нескольких заместителей командира полка "Азов" Прокопенко появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева – "Новопечерских Липках". Средняя стоимость каждой квартиры, по его словам, около 20 миллионов гривен.

Это заявление быстро подхватили российские СМИ, обвинив в коррупции одно из самых успешных подразделений Сил обороны. Кампания имеет целью дискредитацию "Азова" и деморализацию украинцев.