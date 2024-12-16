Лазуткін припустив, що випадки порушень могли приховуватися на місцях через страх перед репресіями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Що кажуть у Міноборони про порушення у 211 бригаді

Військові, які постраждали або стали свідками неправомірних дій, могли боятися повідомляти про це через загрозу залякування.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, Міноборони розробляє законопроєкт про створення посади військового омбудсмена. Передбачається, що ця посадова особа матиме повноваження розглядати справи, пов’язані з порушеннями прав військовослужбовців.

Наразі військові можуть звертатися зі скаргами до гарячої лінії Міністерства оборони або до Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

Нагадаємо, ТСК вивчила свідчення про порушення прав військових у 211 ПМБр. Їх жорстоко били, завдаючи травм, що призводили до розривів органів і переломів кісток черепа, навіть тримали у клітках.