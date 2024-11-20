Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерала Анатолия Баргилевича изданию "Главком".

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Украина будет использовать все средства для уничтожения врага

Баргилевич отметил, что ракеты "сами скажут за себя".

Как сказал президент Украины, такие вещи не анонсируются. Ракеты сами скажут за себя. Не хотелось бы мне, военному, который отвечает за жизнь очень и очень многих людей, анонсировать такие темы. Скажу лишь одно: мы будем использовать все силы и средства, которые имеем, для того, чтобы уничтожать противника, где бы он ни был,

– заверил начальник Генштаба.

Напомним, что россияне уже жаловались, что их якобы атаковали дальнобойные американские ракеты ATACMS.

Произошло это 19 ноября: Силы обороны тогда попали в склад боеприпасов в Брянской области в 130 километрах от украинской границы.