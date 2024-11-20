Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что даже наличие на складах противника нескольких сотен ракет Х-101 не свидетельствует о том, что в России удачно налажено производство.

Смотрите также Летучая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атаковала Украину 13 ноября

Плотность украинской ПВО

Россияне, по словам Свитана, могут изготавливать ежемесячно 30 – 40 ракет и их накапливать на складах. Однако он подчеркнул, что плотность украинской противовоздушной обороны уже 3-й год регулярно усиливается, особенно благодаря появлению самолетов F-16.

Это истребитель, который в первую очередь предназначен и был спроектирован для уничтожения воздушных вражеских целей, в том числе крылатых ракет, особенно дозвуковых, таких как Х-101,

– объяснил Свитан.

Крылатую ракету можно уничтожить в частности с помощью пулеметов и истребителей и это ВСУ удается сделать.

Не скоростные, дозвуковые цели хорошо видны на экранах локаторов. Поэтому россиянам 300 их ракет не помогут. Плотность ПВО в Украине достаточная, чтобы сбивать их. Проблема в баллистике врага, ее надо решать только с помощью наших партнеров,

– отметил Свитан.

Относительно производства россиянами Х-101, военный эксперт обратил внимание, что на нем отобразились санкции, потому что россияне снимают для изготовления этих ракет двигатели с Х-55. Но, конечно, что они все равно несут опасность.

Напомним, посольство США предупредило о возможном масштабном обстреле, который Россия может осуществить 20 ноября. В Центре противодействия дезинформации отметили, что оккупанты в течение нескольких месяцев накапливали баллистические ракеты, Х-101, "Калибры" для серии обстрелов по Украине. Для нанесения ударов в России готова авиация и корабли, есть запасы ракет на складах и аэродромах.