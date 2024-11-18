В частности, сотню из них россияне применили во время атаки 17 ноября. 24 Канал поинтересовался в Главном управлении разведки, сколько еще крылатых ракет Х-101 есть на вооружении в армии страны-агрессора.

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Сколько ракет Х-101 имеет Россия

В ГУР рассказали, что по открытым данным по состоянию на 11 ноября 2024 года на вооружении вооруженных сил России находилось примерно 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101.

Часть из них российская армия уже использовала во время последнего массированного обстрела.

Однако враг может не останавливать производство ракет этого типа и ежемесячно производить по несколько десятков единиц этого смертоносного оружия.

По оценкам военной разведки Украины, предприятия ВПК России могут производить 40 – 50 единиц таких ракет ежемесячно,

– говорят там.

Справочно. Х-101 – это стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля", которые были взяты на вооружение только в 2013 году. Они одни из самых дорогих в российской армии – приблизительная стоимость одной составляет 13 миллионов долларов.

Россияне запускают их из стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95МС по 12 ракет и 8 ракет соответственно. Они могут пролететь более 5,5 тысячи километров.