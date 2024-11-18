Зокрема, сотню із них росіяни застосували під час атаки 17 листопада. 24 Канал поцікавився у Головному управлінні розвідки, скільки ще крилатих ракет Х-101 є на озброєнні в армії країни-агресорки.

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Скільки ракет Х-101 має Росія

У ГУР розповіли, що за відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.

Частину із них російська армія уже використала під час останнього масованого обстрілу.

Однак ворог може не зупиняти виробництво ракет цього типу і щомісячно виготовляти по декілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї.

За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40 – 50 одиниць таких ракет щомісяця,

– кажуть там.

Довідково. Х-101 – це стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", які були взяті на озброєння лише у 2013 році. Вони одні із найдорожчих у російській армії – приблизна вартість однієї становить 13 мільйонів доларів.

Росіяни запускають їх зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95МС по 12 ракет та 8 ракет відповідно. Вони можуть пролетіти понад 5,5 тисячі кілометрів.