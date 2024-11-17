Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Дивіться також Окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання

Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали",

– повідомив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Станом на ранок відомо про пошкодження об'єктів – уникнути влучань та падіння уламків не вдалось.

Унаслідок атаки є загиблі

У Миколаєві внаслідок атаки дрона 2 людей загинули та ще 6 поранені, серед них двоє дітей. Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Також відомо про знеструмлені райони.

Президент подякував ППО – зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

"Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист", – ідеться у повідомленні.

Що відомо про сьогоднішню атаку

У ніч проти 17 листопада Росія завдала по території України комбінований повітряний удар із використанням ракет різних типів та дронів-камікадзе.

Після 3 години Росія підняла в повітря 17 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Також загарбники вивели у Чорне море 4 ракетоносії з 24 ракетами типу "Калібр" на борту.

Близько 6 ранку був зафіксований пуск ракет російською стратегічною авіацією, відбувся запуск "Калібрів" з флотилії Росії, а ще пізніше – балістики з Феодосії та аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова (Росія).

На Львівщині через падіння уламків ворожої ракети у Червоноградському районі загорілися гаражі та автомобіль. Відомо про загиблу, ще двох людей – поранено.

Рівне зазнало ракетної атаки. Голова ОВА Олександр Третяк порадив містянам тримати зарядженими павербанки. Також містянь попередили про ймовірність перебоїв з водопостачанням.

На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомляли про ракети на Яремче.