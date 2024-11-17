Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

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Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "Шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы",

– сообщил президент.

Владимир Зеленский отметил, что целью врага была энергетическая инфраструктура. По состоянию на утро известно о повреждении объектов – избежать попаданий и падения обломков не удалось.

В результате атаки есть погибшие

В Николаеве в результате атаки дрона 2 человека погибли и еще 6 ранены, среди них двое детей. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Также известно об обесточенных районах.

Президент поблагодарил ПВО – зенитным ракетным войскам, нашей авиации – пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ.

"Мы благодарны всей нашей противовоздушной обороне, которая была привлечена к отражению этой атаки: зенитным ракетным войскам, нашей авиации – пилотам F-16, "сушек" и МиГов, мобильным огневым группам, РЭБ – все организованно отработали. Спасибо вам за надежную защиту", – говорится в сообщении.

Что известно о сегодняшней атаке

В ночь на 17 ноября Россия нанесла по территории Украины комбинированный воздушный удар с использованием ракет различных типов и дронов-камикадзе.

После 3 часов Россия подняла в воздух 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также захватчики вывели в Черное море 4 ракетоносителя с 24 ракетами типа "Калибр" на борту.

Около 6 утра был зафиксирован пуск ракет российской стратегической авиацией, состоялся запуск "Калибров" с флотилии России, а еще позже – баллистики из Феодосии и аэробаллистических ракет "Кинжал" из Тамбова (Россия).

На Львовщине из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском районе загорелись гаражи и автомобиль. Известно о погибшей, еще двух человек – ранены.

Ровно подверглось ракетной атаке. Председатель ОВА Александр Третьяк посоветовал горожанам держать заряженными павербанки. Также горожан предупредили о вероятности перебоев с водоснабжением.

На Ивано-Франковщине прогремела серия взрывов. Воздушные силы сообщали о ракетах на Яремче.