Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Пошкоджене обладнання ТЕС ДТЕК
У неділю, 17 листопада, Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,
– заявили у ДТЕК.
Додали, після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.
Важливо! Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабної війни росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 190 разів.