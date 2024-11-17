Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Пошкоджене обладнання ТЕС ДТЕК

У неділю, 17 листопада, Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій,

– заявили у ДТЕК.

Додали, після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Важливо! Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік. Всього з початку повномасштабної війни росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 190 разів.