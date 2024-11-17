24 Канал пишет со ссылкой на главу Волынской ОВА Ивана Рудницкого, что, к счастью, раненых и жертв нет.

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Что известно о последствиях атаки на Волыни

К сожалению, Волынская область во время воздушной тревоги получила попадания. Повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительной информации – без жертв и пострадавших,

– заявил глава Волынской ОВА.

По его данным, по состоянию на 8:34 17 ноября все соответствующие службы работали, продолжалась ликвидация последствий.

Глава Волынской областной военной администрации призвал людей во время тревоги находиться в укрытиях.

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Что происходит в Винницкой области

Заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила утром 17 ноября, что Россия била по объектам критической инфраструктуры.

Предварительно без пострадавших. Есть отключение света,

– заявила чиновница.

По ее словам, по состоянию на 8:26 17 ноября все службы выехали на места и будут ликвидировать последствия после отбоя тревоги.