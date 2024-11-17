Отключать свет будут не по всей Украине, а в некоторых регионах. В частности, там будут действовать экстренные отключения света.

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Что известно об отключении света

По указанию Укрэнерго в Киеве, Киевской области, Донецкой области, Днепропетровской области применяются экстренные отключения света,

– сообщили в ДТЭК.

Людям пообещали сообщить, если что-то изменится.

Кроме того, власти регионов объявили, что:

в Черкасской области применяют аварийные отключения электроэнергии;

на Днепропетровщине – также экстренные отключения электроэнергии.

К сожалению, по состоянию на 7:55 17 ноября, по данным Супильного, у жителей некоторых микрорайонов Хмельницкого исчезла электроэнергия.

Россия массированно атакует энергосистему

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что происходит очередная массированная атака на энергосистему.

Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,

– пояснил министр.

Он добавил, что там, где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий.