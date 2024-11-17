Отключать свет будут не по всей Украине, а в некоторых регионах. В частности, там будут действовать экстренные отключения света.
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Что известно об отключении света
По указанию Укрэнерго в Киеве, Киевской области, Донецкой области, Днепропетровской области применяются экстренные отключения света,
– сообщили в ДТЭК.
Людям пообещали сообщить, если что-то изменится.
Кроме того, власти регионов объявили, что:
- в Черкасской области применяют аварийные отключения электроэнергии;
- на Днепропетровщине – также экстренные отключения электроэнергии.
К сожалению, по состоянию на 7:55 17 ноября, по данным Супильного, у жителей некоторых микрорайонов Хмельницкого исчезла электроэнергия.
Россия массированно атакует энергосистему
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что происходит очередная массированная атака на энергосистему.
Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии,
– пояснил министр.
Он добавил, что там, где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий.