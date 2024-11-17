Об этом сообщает 24 Канал. Взрывы в Одессе подтвердил городской голова Геннадий Труханов.

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Взрывы в Одессе 17 ноября

Около 06:52 в Одессе прогремели взрывы. Уже в 07:03 были повторные.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

В некоторых районах города не работает электроснабжение,

– написал Геннадий Труханов около 07:13.

Обратите внимание! Российская атака "Шахедами" продолжается. Кроме того, оккупанты запустили "Калибры" из Черного моря и крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также "Кинжалы". Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.