Про це повідомляє 24 Канал. Вибухи в Одесі підтвердив міський голова Геннадій Труханов.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Вибухи в Одесі 17 листопада

Близько 06:52 в Одесі прогриміли вибухи. Вже о 07:03 були повторні.

Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

У деяких районах міста не працює електропостачання,

– написав Геннадій Труханов близько 07:13.

Зверніть увагу! Російська атака "Шахедами" триває. Окрім того, окупанти запустили "Калібри" з Чорного моря та крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також "Кинджали". Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.