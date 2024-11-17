Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Кропивницькому й на Черкащині

Вибухи у Кропивницькому прогриміли близько 06:26. Повітряні сили попереджали про ворожі пуски балістики на місто.

Уже за кілька хвилин звуки вибухів також було чути в Черкаській області. Зокрема, вони прогриміли близько 06:28.

Далі, близько 06:43 вибухи пролунали у Запоріжжі.

Зверніть увагу! Російська атака "Шахедами" триває. Окрім того, окупанти запустили "Калібри" з Чорного моря та крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.