Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Украинскому Радио.

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Россия попытается устроить блэкаут зимой

Президент подчеркнул, Украина понимает, что могут сделать оккупанты. В частности, российские захватчики будут продолжать комбинированные удары.

Они накапливают свои силы, (наращивают, – 24 Канал), производство. Для чего все это, – безусловно, блэкауты – это недовольство людей... Нам нужно ко всему готовиться,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавил, нашему государству необходимы различные виды защиты энергетической сети. По словам президента, сейчас Украина готова к зиме сильнее, чем когда-либо во время войны.

В частности, состоялась децентрализация энергетической сети. Кроме того, есть договоренности с партнерами по ракетам для различных систем противовоздушной обороны ПВО.

Обратите внимание! Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией при посредничестве США.