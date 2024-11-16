Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Українському Радіо.

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Росія спробує влаштувати блекаут взимку

Президент наголосив, Україна розуміє, що можуть зробити окупанти. Зокрема, російські загарбники будуть продовжувати комбіновані удари.

Вони накопичують свої сили, (нарощують, – 24 Канал), виробництво. Для чого все це, – безумовно, блекаути – це незадоволення людей... Нам потрібно до всього готуватися,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Додав, нашій державі необхідні різні види захисту енергетичної мережі. За словами президента, зараз Україна готова до зими сильніше, ніж будь-коли під час війни.

Зокрема, відбулася децентралізація енергетичної мережі. Окрім того, є домовленості з партнерами щодо ракет для різних систем протиповітряної оборони ППО.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський назвав умову для переговорів з Росією за посередництва США.