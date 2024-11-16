Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Українському Радіо.
Ми, безумовно, сильніше готові до зими, ніж будь-коли у час війни,
– підкреслив президент.
Наразі наша держава готова до зими краще, аніж у попередні роки війни. Зокрема, відбулася децентралізація енергетичної мережі. Окрім того, є домовленості з партнерами щодо ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Українському Радіо.
Ми, безумовно, сильніше готові до зими, ніж будь-коли у час війни,
– підкреслив президент.