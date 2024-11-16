Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час його спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії.

До теми Зеленський сказав, коли говоритиме з Трампом про завершення війни

Що сказав Зеленський про переговори з Путіним

Український очільник зазначив, що будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. За словами президента, просто перемовини заради перемовин, коли "сидить Путін, який не хоче закінчення війни", ні до чого не призведуть.

Зеленський також нагадав, що Україна з 2014 року в тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним та Росією.

Але він (Путін – 24 Канал) не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція – говорити заради балачок. Немає на це часу,

– зауважив глава держави.

Він також підкреслив, що саме тому, безумовно, потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. А для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з країною-агресоркою.

До слова, Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову німецького канцлера Олафа Шольца з російським диктатором Владіміром Путіним. За словами президента України, цей дзвінок є "скринькою Пандори" та послаблює ізоляцію президента країни-агресорки з боку міжнародної спільноти.