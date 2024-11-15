Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії.

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Коли Зеленський говоритиме з Трампом про мир

Зеленський зазначив, що розумітиме позицію Трампа після того, як детально про все це поговорить з ним "при широкій зустрічі".

Я не впевнений, що це можна зробити правильно до того, як він буде у Білому домі. Тому що тільки після інавгурації у нього буде повна легітимність займатися геополітикою,

– підкреслив український лідер.

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Коротка довідка. Інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.

Додамо, напередодні, в інтерв'ю Суспільному, Зеленський розповів, що між ним і майбутнім президентом США склалася "конструктивна взаємодія".