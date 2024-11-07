Такі слова заявив український президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє 24 Канал.

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Володимир Зеленський висловився про прагнення інших країн до миру

Журналістка поцікавилася у Володимира Зеленського, чи погоджується він з твердженням угорського прем'єра Віктора Орбана стосовно того, що з часом продовження війни Росії проти України збільшується кількість країн, які хочуть миру. Однак український президент назвав це "алогічним".

Це не залежить від довгої чи короткої війни. Кількість країн, які хочуть миру з самого початку, країни, які були й визнавали міжнародне право, поважали права людей, не збільшується або зменшується, ця кількість країн є,

– наголосив він.

Він пояснив це тим, що у будь-якій країні це "або поважають, або не поважають". "Твій лідер або поважає міжнародне право і статут ООН, або не поважає. Він вкотре наголосив, що Росія агресор, а Україна стала жертвою цієї агресії.