Президент України на тлі події звернувся до учасників саміту. Головні заяви українського лідера та тези, які лунають на зустрічі – у матеріалі 24 Каналу.

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15:00, 7 листопада Потрібні важелі впливу на Путіна, – Зеленський Вони потрібні всій Європі. І разом ми можемо не лише зупинити війну Росії проти України, а й відповісти на інші виклики. Це можливо для нас – для Європи, а не для одного окремого лідера,

– пояснив український лідер. На тлі цього він попросив європейських лідерів об'єднатися для захисту спільних інтересів народів. І так само працювати разом із союзниками заради спільних інтересів.

14:54, 7 листопада Уникнення санкцій з боку Росії "Кошти Путіна на війну. Ми всі знаємо, що Росія все ще отримує достатньо прибутку від продажу нафти, щоб продовжувати війну. Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу", – зауважив Зеленський. Він наголосив, що Росія все ще має здатність сіяти нестабільність і втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і таких країн, як Ємен. Тож президент висловив щире здивування, чому світ дозволяє таке Кремлю.

14:52, 7 листопада Зеленський висловився про використання заморожених російських активів Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі – вона цінує тільки гроші. І тому для них це також буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну,

– заявив Зеленський. Як каже президент, це українські гроші, адже саме на території нашої держави російські війська зруйнували сотні міст і сіл, а мільйони наших людей втратили свої домівки. Тож для цього потрібні кошти. І зараз замість того, щоб шукати причини для затягування рішень, необхідно знайти механізм, як спрямувати кошти в Україну, щоб вони якомога швидше почали працювати.

14:51, 7 листопада Президент розкритикував неспроможність "певних європейських підходів" Що ближче країна до Росії, то слабшою стає концепція нейтралітету,

– каже президент. Він зауважив, що швидке приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО показало, як європейські лідери та лідери Альянсу насправді уявляють собі гарантовану безпеку – не на словах, а через НАТО. Тож Україна взяла це до відома.

14:50, 7 листопада Рахунок за війну потрібно виставляти Росії, – Зеленський "Рахунок за цю війну треба виставляти росіянам, а не Україні. Щоб Росія більше не могла висувати свої фальшиві претензії всім навколо – від країн Балтії до Балкан. Будь-яка країна, будь-який лідер, що поважає міжнародне право й сидить за цим столом, має розуміти, що хижаки завжди вимагають щораз більшої й більшої здобичі", – зауважив український президент.

14:49, 7 листопада Зеленський висловився про способи закінчення війни Президент наголосив на вдячності партнерам з боку Києва. Однак, за його словами, Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення цієї війни.

14:48, 7 листопада Україна прагне справедливого миру "Ми побудували чітку дипломатичну систему, здатну підштовхнути Росію до справедливого миру. Більшість представлених тут країн долучилися до цієї роботи задля ефективної дипломатії. На тематичних конференціях вже обговорено кожен пункт Формули миру. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих в Україну, і повне дотримання міжнародного права, і багато іншого", – сказав Зеленський. Як зауважив український президент, тепер необхідно підштовхнути до цього Москву. Тоді справедливий мир стане спільною перемогою Європи. Він додав, що план перемоги "на столі" у всіх присутніх. Тож Україна першою запропонувала змінити спільну стратегію задля досягнення – і якнайшвидше – справедливого миру.

14:47, 7 листопада Зеленський подякував за підтримку та закликав до надання зброї Я дякую всім за підтримку України та нашого народу. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з Путіним не допоможуть,

– заявив український лідер. Він додав, що дехто з присутніх обіймається з російським диктатором вже 20 років, але все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. На думку глави держави, тільки тиском можна його стримати.

14:46, 7 листопада Український лідер пояснив, навіщо Росії війна "Росія почала цю війну не тому, що їй потрібно більше території. Росія має більше землі, ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади, спершу – контролю над Україною, а потім – над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління", – сказав Зеленський. За його словами, Будапешт пам'ятає, який вигляд мають радянські танки. Українські міста не забудуть російські бомби. І, так само як Будапешт, кожне місто в Україні й усі наші країни заслуговують на безпеку та мир.

14:45, 7 листопада Чи готова Україна по "поступок" територіями Як зазначив український лідер, з часу липневого саміту Європейської політичної спільноти в Британії було багато розмов про необхідність піддатися Путіну, відступити, піти на якісь "поступки. За це виступала і частина присутніх на сьогоднішній зустрічі. Однак президент наголосив, що це є неприйнятним для України та "самогубством" для усієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана, сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого,

– зауважив він.

14:44, 7 листопада Глава держави зачепив й про участь військ КНДР у війні Перед нами багато викликів. З часу нашої останньої зустрічі в цьому форматі відбулася значна ескалація російської війни. І саме Росія спричинила цю ескалацію,

– заявив Зеленський. Він наголосив, що Північна Корея зараз, по суті, веде війну у Європі. А північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі.

14:43, 7 листопада Зеленський прокоментував розмову з Трампом Учора я говорив із Президентом Трампом, як і багато хто з вас. Це була хороша, продуктивна розмова. Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою,

– наголосив він. Як сказав президент, Саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа – це те, що потрібно Америці. Це той зв'язок між союзниками, який слід цінувати і якого не можна втратити.