14:52, 7 ноября

Я хочу поблагодарить каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали – оно ценит только деньги. И поэтому для них это также будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину,

– заявил Зеленский.

Как говорит президент, это украинские деньги, ведь именно на территории нашего государства российские войска разрушили сотни городов и сел, а миллионы наших людей потеряли свои дома.

Поэтому для этого нужны средства. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они как можно скорее начали работать.