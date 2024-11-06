Сегодня действительно особенный день, и во всем мире одна новость привлекает все внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство Президента Трампа. Я поздравляю с этой победой.

Вообще для нас в Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе – peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го Президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют. Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана – люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с Президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры.

На уровне команд имеем взаимодействие. Как и всегда, бесспорно ценим двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны имеем потенциал для более прочного сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир более успешными.