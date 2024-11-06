США та увесь світ виграють, якщо принципом політики 47 президента США будуть слова про мир, завдяки силі, пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про перемогу Трампа

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана – люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з Президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови.

На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам Плану перемоги ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі, в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними.