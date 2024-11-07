Такие слова заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает 24 Канал.

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Владимир Зеленский высказался о стремлении других стран к миру

Журналистка поинтересовалась у Владимира Зеленского, согласен ли он с утверждением венгерского премьера Виктора Орбана относительно того, что со временем продолжения войны России против Украины увеличивается количество стран, желающих мира. Однако украинский президент назвал это "алогичным".

Это не зависит от долгой или короткой войны. Количество стран, желающих мира с самого начала, страны, которые были и признавали международное право, уважали права людей, не увеличивается или уменьшается, это количество стран есть,

– подчеркнул он.

Он объяснил это тем, что в любой стране это "либо уважают, либо не уважают". "Твой лидер либо уважает международное право и устав ООН, либо не уважает. Он еще раз подчеркнул, что Россия агрессор, а Украина стала жертвой этой агрессии.