Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.
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Когда Зеленский будет говорить с Трампом о мире
Зеленский отметил, что будет понимать позицию Трампа после того, как подробно обо всем этом поговорит с ним "при широкой встрече".
Я не уверен, что это можно сделать правильно до того, как он будет в Белом доме. Потому что только после инаугурации у него будет полная легитимность заниматься геополитикой,
– подчеркнул украинский лидер.
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Краткая справка. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.
Добавим, накануне, в интервью Суспильному, Зеленский рассказал, что между ним и будущим президентом США сложилось "конструктивное взаимодействие".