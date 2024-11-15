Украина смогла аргументированно изложить будущему президенту США свою позицию по видению мира. Об этом рассказал президент Зеленский в интервью Суспильному, передает 24 Канал.

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Закончить скорее войну – обещание США обществу, – Зеленский

По словам Зеленского, команда Трампа не выражала ничего против позиции Украины по окончании войны.

"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп – 24 Канал) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", – сказал глава государства.

Журналисты также поинтересовались, потребовал ли Трамп в Украине участвовать в переговорах с Россией.

"Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", – ответил на это Зеленский.

В то же время, по его словам, при администрации Трампа "война завершится быстрее".

Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война окончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно,

– заметил Зеленский.

Новое заявление Трампа о мире в Украине

Напомним, что недавно Трамп сделал новое заявление по поводу окончания войны России против Украины и заверил, что его будущая администрация сосредоточит на этом вопросе особое внимание.

Ранее политик уверял, что сможет положить конец российской агрессии в Украине через 24 часа после избрания на второй срок.

Однако после выборов Трамп уже не уточняет сколько времени ему понадобится, чтобы завершить войну в Украине.

Мы будем упорно работать с Россией и Украиной. Эта война должна окончиться. Россия и Украина должны прекратить боевые действия,

– только заявил он.