Он заверил, что его администрация сосредоточит на этом особое внимание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Новая миссия Трампа: смогут ли Маск и скандальный Рамасвами навредить Украине на должностях

Что сказал Трамп о войне

Ранее Дональд Трамп обещал, что в случае победы на выборах президента в США сможет положить конец войне в Украине за 24 часа после избрания на второй срок. Сейчас же он уверяет, что его администрация обязательно сосредоточит свое внимание на российско-украинской войне, однако как именно – не указал.

Мы будем упорно работать с Россией и Украиной. Эта война должна закончиться. Россия и Украина должны прекратить боевые действия,

– заявил он.

В частности, новоизбранный президент выразил соболезнования по поводу потерь среди военных и гражданского населения, подчеркнув важность мирных решений во время одного из мероприятий во Флориде: "Мы будем работать над этим вопросом".

Напомним, в сентябре во время дебатов между тогдашними кандидатами на пост американского лидера Камалой Харрис и Дональдом Трампом, республиканец уклонился от ответа на вопрос ведущего о необходимости победы Украины в войне.

Так, на вопрос о том, считает ли Трамп, что в интересах США победа Украины, он ответил лишь: "В наших интересах завершить войну". Далее он начал говорить о помощи, которую Вашингтон предоставил Украине, сравнивая ее с поддержкой от Европы.