Він запевнив, що його адміністрація зосередить на цьому особливу увагу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також Нова місія Трампа: чи зможуть Маск і скандальний Рамасвамі зашкодити Україні на посадах

Що сказав Трамп про війну

Раніше Дональд Трамп обіцяв, що у разі перемоги на виборах президента у США зможе покласти край війні в Україні за 24 години після обрання на другий термін. Зараз же він запевняє, що його адміністрація обов'язково зосередить свою увагу на російсько-українській війні, проте як саме – не вказав.

Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії,

– заявив він.

Зокрема, новообраний президент висловив співчуття з приводу втрат серед військових та цивільного населення, наголосивши на важливості мирних рішень під час одного із заходів у Флориді: "Ми будемо працювати над цим питанням".

Нагадаємо, у вересні під час дебатів між тодішніми кандидатами на пост американського лідера Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, республіканець ухилився від відповіді на запитання ведучого стосовно необхідності перемоги України у війні.

Так, на запитання про те, чи Трамп вважає, що в інтересах США перемога України, він відповів лише: "У наших інтересах завершити війну". Далі він почав говорити про допомогу, яку Вашингтон надав Україні, порівнюючи її з підтримкою від Європи.