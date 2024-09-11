Під час дебатів ведучий поставив Трампу пряме запитання щодо перемоги України, повідомляє 24 Канал.

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Трамп не відповів на запитання про перемогу України

На запитання про те, чи Трамп вважає, що в інтересах США перемога України, він відповів лише: "У наших інтересах завершити війну". Далі він почав говорити про допомогу, яку Вашингтон надав Україні, порівнюючи її з підтримкою від Європи.

"Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами. Мільярди грошей витрачаються на цю війну Америкою. Вони не просять гроші в Європи у такому обсязі", – додав Трамп.

Також він знову згадав про те, що "добре знає" Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться.... Байден взагалі не знає, як спілкуватися з Путіним. Мільйони людей гинуть, ми на порозі третьої світової війни,

– продовжив Трамп.

У відповідь Гарріс заявила, що якби Трамп був президентом, Путін вже би сидів в Києві й думав, як далі захоплювати Європу.

До слова, дебати між Трампом і Гарріс вже завершилися. Вони тривали приблизно 90 хвилин. Очікується, що вони можуть стати вирішальним фактором для багатьох американців, які ще остаточно не визначилися, за кого голосувати на президентських виборах, які призначені на 5 листопада 2024 року.