Дебати між Трампом і Гарріс цього разу відбуваються в американському місті Філадельфія, штат Пенсільванія. Загалом дебати тривають 90 хвилин з перервами на 2 реклами.

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Дебати Дональда Трампа і Камали Гарріс: дивіться відео

Правила дебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс ідентичні до тих, які встановили під час червневих дебатів між Трампом і Джо Байденом. Обидва кандидати залишаються на своїх трибунах протягом усіх 90 хвилин дебатів. Кожен з представників своїх партій на президентських виборах забезпечений ручкою, блокнотом і пляшкою води. Використання будь-якого реквізиту або заздалегідь підготовлених нотаток суворо заборонено.

Члени передвиборчих команд не можуть спілкуватися з кандидатами протягом усієї програми, в тому числі під час рекламних пауз. Крім того, на дебатах не представлені запитання від авдиторії, а також вступні слова від обох кандидатів у президенти США.