Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що перші дебати між Трампом та Джо Байденом не були успішними для чинного президента США. Це суттєво вплинуло на заміну кандидата від демократичної партії.

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Дебати у США

Юрій Рашкін зазначив, що на попередніх дебатах Дональд Трамп поводив себе не надто стримано, але це не змусило його команду змінювати передвиборчу стратегію. На відміну від республіканців, демократи запропонували американцям нового кандидата.

Це складне випробування для Камали Гарріс. Їй потрібно гарно себе показати, адже це може вплинути на її перемогу,

– сказав він.

Політичний діяч пояснив, якщо на дебатах Гарріс вдасться показати, що вона може перемогти Трампа, то це позитивно вплине на її передвиборчу кампанію. За даними опитувань, велика частина громадян США досі достеменно не знає, хто вона.

"Понад 30% людей хотіли б більше про неї (Гарріс – 24 Канал) дізнатись. Саме ці люди і є її передвиборчою базою", – висловився він.

Рашкін зауважив, що дебати 10 вересня дуже важливі для обох кандидатів у президенти США. Ймовірно, якщо Гарріс вдасться успішно виступити, то у неї буде більше шансів на перемогу.

Важливо! На дебатах мікрофони кандидатів будуть вимкнені під час виступу опонента. Зустріч триватиме 90 хвилин, запитання ставитимуть лише модератори, на відповідь кожен матиме 2 хвилини. Також на дебатах заборонено користуватись заздалегідь підготовленим конспектом.

Він додав, що команди республіканців та демократів навмисне занижують очікування у виборців перед дебатами, щоб кожен із кандидатів мав можливість успішно виступити.

Але стримати емоції Трампа складно. Адже перед ним буде жінка, яка представляє нацменшини із досвідом прокурора. Він може просто вибухнути,

– припустив Юрій Рашкін.