Раніше умови дебатів не могли погодити, адже перемовини між штабами кандидатів у президенти зайшли в глухий кут. За однією з вимог, мікрофони мають бути "вимкнені під час дебатів, за винятком кандидата, чия черга говорити", однак Гарріс наполягала, щоб вони залишалися увімкненими.

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Гарріс погодилася на умови Трампа щодо дебатів

На каналі ABC News повідомили, що дебати Гарріс і Трампа триватимуть 90 хвилин, але будуть 2 рекламні паузи. Також відомо, що дебати проходитимуть у Філадельфії в Національному конституційному центрі, аудиторії в залі не буде.

Що стосується головних умов дебатів, то канал опублікував наступні правила:

Запитання кандидатам у президенти США зможуть ставити лише модератори зустрічі.

Час відповіді буде обмежено двома хвилинами.

Мікрофони вимикатимуться на час виступу опонента.

Кандидати отримають тільки папір, ручку і пляшку води.

Користуватися заздалегідь підготовленими конспектами буде заборонено.

Учасникам дебатів не можна буде взаємодіяти з представниками своїх передвиборчих штабів протягом усього заходу, включно з рекламними паузами.

У вівторок, 3 вересня, вже відбулося віртуальне жеребкування з монетою, під час якого Трамп виграв. Так, колишній президент США вирішив обрати порядок висловлювань, тому він виступить з останнім заключним словом.

Водночас Гарріс обирала позицію під час дебатів. Кандидатка в президенти США від демократів вирішила стояти так, щоб під час трансляції на екранах вона була праворуч.