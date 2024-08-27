У червні кампанія президента США Джо Байдена домовилася з кампанією Дональда Трампа, що 10 вересня на ABC проведуть дебати. За однією з вимог Байдена, мікрофони мають бути "вимкнені під час дебатів, за винятком кандидата, чия черга говорити".

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Камала Гарріс висунула нові вимоги щодо президентських дебатів

Однак Байден більше не балотується в президенти, а Камала Гарріс хоче, щоб мікрофони були ввімкнені весь час під час дебатів.

Ми повідомили ABC та іншим каналам, які бажають провести можливі жовтневі дебати, що, на нашу думку, мікрофони обох кандидатів мають бути увімкнені протягом усієї трансляції,

– заявив старший радник з комунікацій кампанії Гарріс Браян Феллон.

Команда Гарріс вважає, що Трамп під час дебатів може сказати щось, що не стосується політики.

Водночас кампанія Трампа хоче, щоб дебати на ABC регулювалися правилами CNN – навіть якщо ці правила були погоджені з Байденом, а Гарріс.

Але ми домовилися, що все буде, так само як і минулого разу. У цьому випадку звук був відключений. Минулого разу мені це не сподобалося, але все пройшло чудово. Я маю на увазі, запитайте Байдена, як все минуло – все було добре. І я думаю, що має бути так само,

– сказав Трамп.

До слова, виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн 24 Каналу повідомив, що Трамп має шанси на перемогу у виборах США. Він розповів, що вплине на це.