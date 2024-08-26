Ключовий вплив на вибори у Сполучених Штатах матимуть незначні події. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що Трампа підтримують доволі специфічні люди.

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Хто може перемогти на виборах

Трамп озвучує доволі дивні та одіозні заяви. Всі його виступи провокативні, а зараз він почувається ще більш некомфортно, адже відчуває, що його наздоганяє Камала Гарріс.

Він розуміє, що його суперник більше не 80-річний Джо Байден, а 61-річна Гарріс. Для нього це зовсім незручно та незвично – боротися проти значно молодшої жінки,

– зауважив Уріель Епштейн.

Попри це, Трамп має шанси на перемогу. Згідно з опитуваннями Камала Гарріс попереду, але лише на декілька балів. Наприкінці серпня ми побачимо результат від того, що Роберт Кеннеді-молодший зупинив свою кампанію та підтримав Трампа.

Я не думаю, що це суттєво змінить ситуацію. Ми бачили, як Трамп говорив з Кеннеді, можливо, навіть запропонував посаду в адміністрації,

– розповів Уріель Епштейн.

Після цього Кеннеді спілкувався з Гарріс, яка не готова продавати посади таким людям як він. Тому політик і підтримав Трампа. Зараз шанси кандидатки від демократів на перемогу – приблизно 50 – 55%.

"Шанси нормальні, але вересень стане ключовим місяцем. Раніше демократи могли просто виступати та щось радісно говорити, але тепер їхня розмова стане серйознішою. Головним днем буде 10 вересня, коли між Гарріс та Трампом почнуться дебати", – підсумував Уріель Епштейн.