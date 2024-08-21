Зазначимо, що про те, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів він повідомив 21 липня у власних соціальних мережах.

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Деталі рішення Джо Байдена не балотуватися на виборах

Виступаючи на Національному з'їзді Демократичної партії, перша леді Джилл Байден розповіла, як її чоловік, чинний президент США Джо Байден, ухвалив рішення не балотуватися на переобрання, віддавши підтримку віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Джилл Байден зазначила, що цей важкий вибір був зроблений після глибоких роздумів, і він відображає основні цінності, якими керується її чоловік.

З вірою та переконанням Джо знає, що сила нашої нації не в залякуванні чи жорстокості, а в малих актах доброти, які зцілюють глибокі рани, у службі спільнотам, які формують нашу країну, і в любові до нації, яка сяє обіцянкою й оновленням. Камала Гарріс теж це розуміє,

– сказала перша леді США.

Вона також згадала, як її покійний син Бо Байден працював разом із Гарріс, коли вони обіймали посади генеральних прокурорів Делавера та Каліфорнії відповідно. Перша леді Сполучених Штатів згадала, як її син назвав Гарріс "особливою людиною, на яку варто звернути увагу".

Зауважимо, що під час промови в залі була присутня і сама Гарріс. Вона помахала Джилл Байден, що викликало овації від публіки. Джилл Байден висловила впевненість у перемозі Гарріс та її напарника Тіма Волца на виборах.

Гарріс подякувала Байдену за "служіння нації"

Кандидатка на пост президента від Демократичної партії Камала Гарріс подякувала президенту Джо Байдену у своїй першій промові на Національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго.

Дякую вам за ваше історичне лідерство, за ваше служіння нашій нації протягом усього життя і за все, що ви будете продовжувати робити. Ми безмежно вдячні вам,

– додала Гарріс.